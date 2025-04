Fellbacher Schwabenlandhalle: Saison 2025/26: Hochkaräter aus der Fernsehlandschaft

Etliche Hochkaräter aus der Fernsehlandschaft sind nach den Sommerferien in der Fellbacher Schwabenlandhalle zu Gast. „Tatort“-Kommissar Oliver Mommsen ist in „Die Tanzstunde“ zu erleben, Walter Sittler präsentiert mit seiner Tochter einen Kästner-Abend.

Bühne frei – und das gilt selbst, wenn auf der Empore gar kein Stück geboten wird: In einem höchst stimmungsvollen Dialog haben die Fellbacher Kulturamtsleiterin Maja Heidenreich und ihre Kollegin Constanze Clostermeyer-Frank kürzlich in der Schwabenlandhalle den neuen Theaterspielplan für die Saison 2025/26 vorgestellt.

Und es verblüfft immer wieder aufs Neue, wie groß der Andrang des offenkundig sehr theater- und kulturaffinen Fellbacher Publikums auch in diesem Jahr war, denn der Uhlandsaal war proppenvoll und bis auf den sprichwörtlichen letzten Platz besetzt. „Ich bin begeistert“, schwärmte Heidenreich, „dass Ihr großes Interesse an Theater und Kultur weiter besteht“.

Proppenvoller Saal zeigt das große Interesse

Offenbar ist die Neugier beim Stammpublikum wie auch bei potenziellen neuen Einmalbesuchern oder künftigen Abonnenten überaus groß, was denn nach den Sommerferien auf der Bühne der Vorzeigehalle von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zu sehen und zu hören sein wird. Und der erste Eindruck und der anhaltende Beifall am Ende der rund einstündigen Präsentation zeigten, dass sich das Auditorium auf eine Saison freuen kann, die tatsächlich „spannende Aufführungen verheißt“ und Darbietungen in petto hat, „denen bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler und Ensembles Profil verleihen“, wie es in der Einladung zu dem Abend hieß.

Die temperamentvollen Tango-Rhythmen der Bandoneonistin Karin Eckstein, unterstützt vom Geiger David Alberts und der Pianistin Corinna Liebler, gaben zum Einstieg in die Präsentation schon mal einen Hinweis, dass der lateinamerikanische Tanz eine gewisse Rolle spielt. So sorgt am 22. und 23. Oktober mit La Porteña Tango eine der erfolgreichsten Tango-Shows Europas für ein mitreißendes Erlebnis aus Musik, Tanz und Anekdoten. In den mehr als 15 Jahren seines Bestehens ist das Ensemble bei mehr als 800 Konzerten in 23 Ländern auf vier Kontinenten aufgetreten – und im Herbst eben auch in Fellbach.

Vor allem Schauspielprominenz begeistert die Besucher

Ansonsten hat der Programmgestalter im Kulturamt, Lars Kaiser, einmal mehr prominente Namen an Land gezogen – getreu der kürzlich von Maja Heidenreich in ihrem Kulturbericht im Gemeinderat geäußerten Erkenntnis, dass es „wieder einmal nicht zuletzt die Schauspielprominenz war, die die Besucherinnen und Besucher begeisterte“.

Einen Extra-Vermerk im eigenen Kalender verdient bereits jetzt ein Frauentrio, das am 5. Oktober den Auftakt der reinen Schauspiel-Miete bestreitet – das zustimmende Raunen im Publikum, als die Namen verkündet wurden, war unüberhörbar. Zu Gast sind drei hochkarätige Akteurinnen, die häufig in Fernsehfilmen zu sehen sind und allesamt schon mal in der Schwabenlandhalle zu Gast waren: Gesine Cukrowski, Ann-Kathrin Kramer und Leslie Malton gestalten unter dem Titel „Drei Frauen aus Deutschland“ eine literarische Collage. Sie lassen dabei Leben und Werk der Schriftstellerinnen Bettina von Arnim, Else Lasker-Schüler und Erika Mann lebendig werden.

Ein weiterer Name, den man als TV-Zuschauer kennt, ist jener von Oliver Mommsen, der es auch per Foto aufs Programmheft geschafft hat. Er verkörperte von 2001 bis 2019 den Kommissar Nils Stedefreund im Bremer „Tatort“ an der Seite von Sabine Postel. In der Schwabenlandhalle gastiert er im Erfolgsstück „Die Tanzstunde“ mit Nadine Schori als Liebespaar mit Hindernissen.

„Gestatten, Kästner“ mit Walter Sittler und seiner Tochter Lea-Marie Sittler am 18. und 19. März 2026. Foto: Stefan Nimmesgern, Karol Szczecinski

Bereits mehrfach in Fellbach zu sehen war der Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler. Nun kommt er am 18. und 19. März 2026 mit der literarisch-musikalischen Revue „Gestatten, Kästner!“. Das Besondere: Er wird dabei erstmals begleitet von seiner Tochter, der Sängerin Lea-Marie Sittler.

„Der verkaufte Großvater“ auf Schwäbisch

Ob aus der eigenen Kindheit oder als Eltern: Viele kennen noch Juri Tetzlaff, Moderator und „Gesicht“ des Kinderkanals. Er führt am 17. und 18. Dezember durch das Weihnachtskonzert für die ganze Familie mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen – mit einem Super-Preis für Schüler. Heidenreich: „Also, wo Ihre Enkel in Berlin 160 Euro zahlen würden, sind Sie hier mit sechs Euro dabei.“

Die namhafte Fernsehschauspielerin Mona Seefried („Sturm der Liebe“) glänzt an zwei Tagen im November in Dürrenmatts bissiger Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“. Und gleich zum Saisonauftakt am 29. und 30. September verwandelt das Theater Lindenhof Melchingen Anton Hamiks turbulenten Volkstheaterklassiker „Der verkaufte Großvater“ in ein schwäbisch-knitzes Pointenfeuerwerk.

Spielplan

Programmheft

Der neue Spielplan steht auch im Internet unter www.theater.fellbach.de zum Download bereit.

Abonnements

Die Neueinzeichnung der Abos beginnt am 5. Mai beim i-Punkt im Rathaus. Einzelkarten können ab 5. Juli erworben werden.