Fellbacher Salzwelten: Eine Meeresbrise mitten in der Stadt – hier entfaltet Salz seine ganze Kraft

In unserer Serie „Rekordverdächtig“ stellen wir Orte in der Region Stuttgart vor, die auf besondere Weise herausragend sind: Hier die Fellbacher Salzwelten, einem Unternehmen, in dem sich alles um die heilsame Wirkung des Salzes dreht. Herzstück ist ein 60-Quadratmeter großer Salzstollen, der zu den größten in der Region zählt.