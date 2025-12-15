Stellensperre beim Rathaus-Personal, weniger Angebote in der Kinderbetreuung: Die Stadtverwaltung Fellbach zeigt erste Ideen, wie sie Millioneneinsparungen umsetzen will.
Wenig besinnliche Stimmung verspricht die letzte Gemeinderatssitzung vor der Weihnachtspause an diesem Dienstagabend im großen Saal des Fellbacher Rathauses. Geschenke werden keine verteilt. Im Gegenteil: Es geht darum, manche in den vergangenen Jahren verteilten Präsente wieder zurückzufordern. Denn: Es müssen Millionensummen eingespart werden, um bis Ende März einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten.