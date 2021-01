1 Immer wieder werden Schutzmasken gebraucht – manchmal auch im Auto. Foto: dpa/Matthias Balk

Am Lenkrad gilt ein Vermummungsverbot. Was also tun in Coronazeiten, wenn wegen Mitfahrern ein Mund-Nasen-Schutz nötig wird?

Fellbach - Wer sich außerhalb seiner Wohnung befindet, trägt inzwischen fast überall eine Mund-Nasen-Maske. Im Aufzug, beim Einkaufen und an der Bushaltestelle. Fährt man gemeinsam in einem Auto, greifen auch hier viele zur Schutzmaske. Doch spätestens, wenn ein Blitzer auftaucht, stellt sich die Frage: Ist das Tragen einer Maske am Steuer überhaupt erlaubt? „Es ergibt sich zwar aus der Straßenverkehrsordnung ein Vermummungsverbot für den Fahrzeugführer, jedoch stellt der Mund-Nasen-Schutz hier eine Ausnahme dar“, erklärt Jonas Ilg vom Polizeipräsidium Aalen, das auch für Fellbach und Kernen zuständig ist.

Wesentliche Gesichtsmerkmale müssen erkannt werden können

Der Mundschutz ist also gestattet, wichtig ist aber, „dass die wesentlichen Gesichtsmerkmale wie Stirn und Augen erkannt werden können“, sagt Ilg. Sollte also der Mund-Nasen-Schutz nebst Sonnenbrille getragen werden, würde das den Fahrer soweit unkenntlich machen, dass er bei einem Blitzerfoto nicht mehr identifiziert werden könnte. „Dann würde der Fahrzeugführer gegen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung verstoßen“, warnt der Polizeikommissar. Gleiches gilt, wer bei Minustemperaturen im Auto eine Wintermütze tief ins Gesicht zieht.

Automobilverbände wie der ADAC warnen noch vor einer anderen oft beobachteten Sache: der Mundschutz am Rückspiegel. Hier hängt er inzwischen in vielen Autos als eine Art Nachfolger des Duftbäumchens. Allerdings nicht mit dem Sinn, die Luft im Gefährt zu verbessern. Hängt der Stofflappen quasi vor der Nase, wird er beim Aussteigen nicht vergessen, ist direkt griffbereit und kann außerdem etwas auslüften. „Das ist allerdings kein guter Ort“, tadelt der ADAC auf seiner Internetseite. „Die Gesichtsmaske kann dort die Sicht beeinträchtigen. Außerdem gewöhnt sich das Gehirn an das Dauerpendeln im Sichtfeld.“ Der Fahrer könne dann weniger schnell auf Fußgänger oder Radfahrer reagieren. „Besser ist es, die Maske mit der Innenseite nach oben in eine mitgebrachte Plastikschale zu legen, die man zu Hause ausspült“, gibt der Automobilclub als Tipp.

Für die Befestigung am Rückspiegel gibt es kein gesetzliches Verbot

Mehr als ein Hinweis ist das jedoch nicht. Denn wie das Polizeipräsidium bestätigt, gibt es für die Befestigung einer Maske am Rückspiegel kein gesetzliches Verbot. Allerdings trägt der Fahrer die Verantwortung dafür, stets ausreichend freie Sicht auf die Fahrbahn zu haben. Dies kann vor allem bei selbst genähten Masken nicht immer gewährleistet werden. Am Ende liegt es im Ermessensspielraum eines kontrollierenden Polizeibeamten, ob die Maske das Sichtfeld zu sehr einschränkt, damit eine Ordnungswidrigkeit vorliegt und ein Bußgeld fällig wird. Eine Vorgabe in Quadratzentimetern, was als Rückspiegelschmuck erlaubt ist, gibt es nicht. Polizeikontrollen, die genau diese Thematik betrachten, ebenso wenig.

Wer also eine große Maske hat und unsicher ist, ist mit dem Rat des ADAC auf jeden Fall auf der sicheren Seite.