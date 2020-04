1 Die Polizei musste am Sonntag in Fellbach zu einer Schlägerei zwischen Erntehelfern ausrücken. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Die Polizei ist am Sonntagabend mit mehreren Streifenbesatzungen zu einem Aussiedlerhof im Fellbacher Umland ausgerückt. Ein handfester Streit unter Erntehelfern eskalierte.

Fellbach - Weil mehrere Erntehelfer auf einem Aussiedlerhof im Umland von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in einen handfesten Streit gerieten, hat die Polizei am Sonntagabend mit mehreren Streifenbesatzungen ausrücken und schlichten müssen. In Fellbach werden zurzeit mehrere Hilfskräfte für die Spargelernte eingesetzt.

Warum die mindestens acht Personen gegen 21.45 Uhr derart aneinander gerieten, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Laut Erkenntnissen der Polizei wurde die zunächst verbale Auseinandersetzung allerdings anschließend auch mit Fäusten ausgetragen. Ernsthaft verletzt wurde aber offenbar niemand. Die Fellbacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.