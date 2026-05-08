Der wegen Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation angeklagte Mark Warbanoff kritisiert die Staatsanwaltschaft – und wünscht sich „Verhandlungen auf Augenhöhe“.
In einem emotionalen Appell hat sich Mark Warbanoff im Prozess um den Fellbacher Tower (Rems-Murr-Kreis) am Freitag über die lange Verfahrensdauer beschwert. „Ich stehe mit dem Rücken zur Wand“, bekannte der gemeinsam mit seinem Vater Michael auf der Anklagebank des Landgerichts Stuttgart sitzende Geschäftsmann. Wegen der Vorwürfe der Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation, aber auch wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit habe das seit Jahren in der Schwebe hängende Verfahren erhebliche Auswirkungen auf seine berufliche Tätigkeit.