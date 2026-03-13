Wie kann der Lage in den Wohnquartieren links und rechts der Bahnhofstraße verbessert werden? Die Stadt setzt aufs Bewohnerparken. Am Montag wird das Konzept öffentlich vorgestellt.

Das Vorbild befindet sich im Fellbacher Westen und existiert bereits seit vier Jahren. Im sogenannten Komponistenviertel, das seinen eigentlichen Namen aufgrund der dortigen Mozart-, Haydn- oder Sebastian-Bach-Straße hat, wurde das Bewohnerparken bereits 2022 eingeführt. Ziel war, den erheblichen Parkdruck für die Anwohner zu lindern, der zum Beispiel durch Tagespendler entsteht, die an der nahen Haltestelle Esslinger Straße in die Stadtbahn gen Stuttgart stiegen.

Schon länger wird eine derartige Regelung auch für den Bereich auf beiden Seiten der vielbefahrenen nördlichen Bahnhofstraße gefordert. Nachdem der Gemeinderat bereits im November die entsprechende Regelung abgesegnet hat, führt die Stadt nun ab 1. Mai 2026 das Bewohnerparken auch in den Gebieten Fellbach-Nordost und Fellbach-Nordwest ein. Ziel ist es, den bestehenden Parkdruck zu reduzieren und den Anwohnern bessere Parkmöglichkeiten zu sichern.

Hohe Auslastung der Stellplätze in den Morgenstunden

Vor dem Beschluss hatte die Stadtverwaltung umfangreiche Parkraumerhebungen in Auftrag gegeben, die insbesondere in den Morgenstunden eine sehr hohe Auslastung der vorhandenen Stellplätze zeigten. Ein Teil des Parkdrucks entsteht durch Fahrzeuge von außerhalb, die tagsüber in den Wohngebieten abgestellt werden.

Das Gebiet Fellbach-Nordost umfasst den Bereich innerhalb der Schorndorfer Straße, Bühlstraße, Ringstraße und Bahnhofstraße. Die Zone Fellbach-Nordwest liegt zwischen Stuttgarter Straße, Bahnhofstraße, Eisenbahnstraße und Täschenstraße.

Die Expertisen hatten ergeben, dass es im gesamten Gebiet Nordost rund 1125 öffentliche Parkstände gibt. Dabei liegt die Auslastung dieser Parkplätze werktags zu den üblichen Geschäftszeiten bei 81 bis 96 Prozent. Die Parkplatzauslastung ist damit über den gesamten Tag hinweg als hoch bis sehr hoch einzustufen.

Von den dort ansässigen Bewohnern im Nordosten der Kernstadt werden ebenfalls ganztägig etwa 50 Prozent der Parkplätze belegt. Somit sind in den Morgenstunden bis zum Nachmittag etwa die Hälfte der parkenden Personenwagen „Gebietsfremde“. Dies lässt sich einerseits durch die räumliche Nähe zur Bahnhofstraße und andererseits durch das ansässige Gewerbe im Norden und das Maickler-Schulzentrum in der Mitte des Gebiets erklären.

Der Übersichtsplan fürs Bewohnerparken in Fellbach-Nordost und Fellbach-Nordwest. Foto: Stadt Fellbach

Im Gebiet Nordwest wurden circa 795 Parkplätze gezählt, die Auslastung liegt bei rund 90 Prozent. Die teils sehr hohe Parkraumauslastung im Gebiet Nordwest lässt sich über die räumliche Nähe zur Bahnhofstraße, zum Gewerbegebiet westlich der Täschenstraße und zur Stadtbahnhaltestelle Esslinger Straße erklären.

n der Bahnhofstraße selbst wurde ebenfalls eine Erhebung des ruhenden Verkehrs durchgeführt. Insgesamt befinden sich dort rund 108 Parkplätze. Dabei wurde die höchste Parkraumauslastung mit circa 76 Prozent um 15 Uhr festgestellt. In den Stunden davor und danach bewegt sich die Auslastung zwischen 60 und 70 Prozent. Insgesamt sind ausreichende Kapazitäten vorhanden.

Insbesondere im nördlichsten Abschnitt der Bahnhofstraße ist die Auslastung nach Einschätzung der Stadt „nicht sonderlich hoch“. Der Großteil der Fahrzeuge konnte typischen Kurzparkern zugeordnet werden. Lediglich abends ab 21 Uhr und in der Nacht überwiegen als Nutzer die umliegenden Anwohner, die ihr Fahrzeug längere Zeit abstellen.

In manchen Bereichen von Fellbach-Nordwest wie hier in der Königstraße findet man um die Mittagszeit noch genügend freie Parkplätze. Foto: Dirk Herrmann

In den neuen Gebieten fürs Bewohnerparken kann auch künftig grundsätzlich geparkt werden. Werktags wird das Parken jedoch zeitlich geregelt: Je nach Straßenzug gilt zwischen 8 und 19 Uhr, samstags bis 14 Uhr, eine maximale Parkdauer von drei, sechs oder zehn Stunden mit Parkscheibe.

Bewohner mit gültigem Bewohnerparkausweis können innerhalb ihres jeweiligen Gebietes ohne zeitliche Begrenzung parken. Damit bleiben zugleich Parkmöglichkeiten für Besucher sowie für die Kundschaft der umliegenden Geschäfte erhalten.

In dieser Seitenstraße im Gebiet Fellbach-Nordwest wird das Bewohnerparken demnächst ebenfalls eingeführt. Foto: Dirk Herrmann

Die nördliche Bahnhofstraße wird wegen der dort vorhandenen Einzelhandels-, Gastronomie- und Gewerbenutzungen nicht Teil der Bewohnerparkzonen. So sollen weiterhin kurze Parkmöglichkeiten für Kundschaft und Beschäftigte zur Verfügung stehen, die Parkdauer soll wie bisher mittels Parkscheibe bei eineinhalb Stunden liegen. Bewohnerparkausweise können bereits seit Januar 2026 beantragt werden.

Infoveranstaltung zum Bewohnerparken im Friedrich-Schiller-Gymnasium

Zur Präsentation der Details dieser neuen Regelung für Fellbach-Nordost und Fellbach-Nordwest organisiert die Stadtverwaltung eine Informationsveranstaltung. Diese findet statt am Montag, 16. März, um 18 Uhr in der Aula des Maickler-Schulzentrums im Friedrich-Schiller-Gymnasium, Pestalozzistraße 50. Dort werden das Konzept und die Umsetzung vorgestellt sowie aufkommende Fragen beantwortet. die Stadt hofft auf rege Teilnahme, alle Interessierten sind willkommen.

Weitere Informationen dazu gibt es unter www.fellbach.de/bewohnerparken.