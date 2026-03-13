Wie kann der Lage in den Wohnquartieren links und rechts der Bahnhofstraße verbessert werden? Die Stadt setzt aufs Bewohnerparken. Am Montag wird das Konzept öffentlich vorgestellt.
Das Vorbild befindet sich im Fellbacher Westen und existiert bereits seit vier Jahren. Im sogenannten Komponistenviertel, das seinen eigentlichen Namen aufgrund der dortigen Mozart-, Haydn- oder Sebastian-Bach-Straße hat, wurde das Bewohnerparken bereits 2022 eingeführt. Ziel war, den erheblichen Parkdruck für die Anwohner zu lindern, der zum Beispiel durch Tagespendler entsteht, die an der nahen Haltestelle Esslinger Straße in die Stadtbahn gen Stuttgart stiegen.