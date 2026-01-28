Fellbacher Mafia-Prozess: „Sonst schlage ich dir den Kopf ab“ – Busfahrer als Mafia-Buchhalter?

Im Fellbacher Mafia-Prozess steht ein Busfahrer vor Gericht, der mit großen Worten prahlte. Doch was steckt wirklich hinter seinen Aussagen? Die Darstellungen gehen auseinander.
War der 49-jährige Busfahrer aus Kernen ein entscheidungsbefugter Buchhalter in einer Fellbacher Mafia-Zelle? Oder nur jemand, der seinen Freunden beim Papierkram helfen wollte und einen Hang zu großen Worten hat? Diese Frage muss derzeit das Landgericht Stuttgart klären. Dort finden gerade mehrere Prozesse statt, die sich mit mutmaßlichen Umtrieben der kalabrischen ’Ndrangheta in der Region Stuttgart beschäftigen.