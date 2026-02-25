Fellbacher Mafia-Prozess: „Sie nannten ihn Buchhalter“ – Italienischer Ermittler redet Klartext

Welche Rolle spielte ein 49-Jähriger im Netzwerk der ’Ndrangheta? Ein italienischer Ermittler legt dar, wie umfassend die Ermittlungen gegen die Fellbacher Mafia-Zelle waren.
Seit 25 Jahren macht er Jagd auf kalabrische Mafiosi, er kennt die Geschäftsmodelle und Personen der ’Ndrangheta entsprechend gut – am Dienstag sagte er als Zeuge in Stuttgart aus. Ein Beamter der italienischen Staatspolizei hat das Landgericht umfassend über seine Ermittlungsarbeit im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Fellbacher Mafiagruppe informiert. Auf der Anklagebank: Der 49 Jahre alte mutmaßliche Buchhalter der Gruppe aus Kernen sowie ein 47 Jahre alter Schutzpolizist aus Fellbach, der die Gruppe mit internen Informationen unterstützt haben soll.