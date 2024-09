Fellbacher Kuriositäten: Fake-Plakat: Der falsche Kandidat aus Oeffingen

1 Vier Plakate mit dem vermeintlichen OB-Kandidaten hingen mehrere Tage lang in Fellbachs nördlichem Stadtteil – hier an einer Bushaltestelle in Oeffingen. Foto: red

Per Fotomontage kürt der Fellbacher SPD-Stadtrat Bürkle in einem „kleinen Gag“ einen Handball-Kumpel zum OB-Aspiranten. Das Foto geht durch die sozialen Netzwerke.











Kuriose Ereignisse in den letzten Tagen vor der OB-Wahl in Fellbach: Bekanntlich trat Gabriele Zull als alleinige Kandidatin an. Wahrheit – oder Lüge? Mitte vergangener Woche tauchten im nördlichen Stadtteil Oeffingen plötzlich etwa an Bushaltestellen mehrere große Plakate auf. Offenkundig wollte ein ambitionierter Jungspund mit breitem Lächeln und weißen Zahnreihen der ebenfalls in Oeffingen lebenden Rathauschefin den Rang ablaufen.