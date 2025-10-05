Das Musikfeuerwerk vom Dach der Fellbacher Schwabenlandhalle wird von dem Fellbacher Pyrotechniker Peter Notter gezündet. Was erwartet die Herbst- Besucher?
Der Sonntag am Fellbacher Herbst (Rems-Murr-Kreis) am 12. Oktober wird wieder mit einem funkelnden Musik-Feuerwerk seinen Abschluss finden. Der Fellbacher Pyrotechniker Peter Notter ist Routinier, was das bunte Spektakel vom Dach der Fellbacher Schwabenlandhalle angeht. Seit vielen Jahren sorgt er gemeinsam mit seinen Töchtern Hanna, Kathrin und Leonie für das Event. Letztere ist genauso wie ihr Vater ausgebildete Pyrotechnikerin. Nach einem Test mit einem späteren Start vor zwei Jahren bleibt es wieder bei 20.30 Uhr. Viele Leute, die mit Kindern das Feuerwerk besuchen, komme diese Uhrzeit gelegener als ein späterer Start, berichtet Peter Notter.