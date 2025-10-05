Das Musikfeuerwerk vom Dach der Fellbacher Schwabenlandhalle wird von dem Fellbacher Pyrotechniker Peter Notter gezündet. Was erwartet die Herbst- Besucher?

Der Sonntag am Fellbacher Herbst (Rems-Murr-Kreis) am 12. Oktober wird wieder mit einem funkelnden Musik-Feuerwerk seinen Abschluss finden. Der Fellbacher Pyrotechniker Peter Notter ist Routinier, was das bunte Spektakel vom Dach der Fellbacher Schwabenlandhalle angeht. Seit vielen Jahren sorgt er gemeinsam mit seinen Töchtern Hanna, Kathrin und Leonie für das Event. Letztere ist genauso wie ihr Vater ausgebildete Pyrotechnikerin. Nach einem Test mit einem späteren Start vor zwei Jahren bleibt es wieder bei 20.30 Uhr. Viele Leute, die mit Kindern das Feuerwerk besuchen, komme diese Uhrzeit gelegener als ein späterer Start, berichtet Peter Notter.

„Bei der Musik haben wir eine super Mischung rausgesucht", sagt Peter Notter. Seine Töchter hätten moderne Songs gewählt, und er habe noch Klassiker dazu gestellt. Um das ganze Equipment auf das Dach zu schleppen, stünden ihm glücklicherweise einige Jungs zur Seite, die helfen. „Auch beim Abräumen unterstützen mich viele Freunde, das ist super", sagt Notter, der vielen auch als Frontman der Molch-Combo bekannt ist. Etwa eine Viertelstunde zaubert er das flüchtige Spektakel ans Firmament.

Der Fellbacher Pyrotechniker Peter Notter Foto: Gottfried Stoppel

Das funkelnde Farbenspiel hat viele Fans. Zweimal wurde es wegen Corona abgesagt, einmal hatten die Organisatoren Neues ausprobiert, was jedoch beim Publikum wenig Anklang gefunden hatte. Übrigens sorgt Notter auch für den Böller beim Herbstumzug am Samstag, 11. Oktober. Um 13.35 Uhr zündet er drei Böller. Die Uhrzeit variiere immer etwas, bedeute aber nicht den genauen Startschuss für den Herbstumzug, der sich um 14 Uhr in Bewegung setzt. Vielmehr seien die Böller ein Zeichen, dass man sich nun auf den Weg machen sollte. „Die Knaller bedeuten, jetzt geht es demnächst los“, so Notter.

Die Effekte am nächtlichen Himmel sind bunt und goldfarben

Zu den genauen Effekten, die am nächtlichen Himmel beim Feuerwerk zu sehen sind, verrät er nur Folgendes: „Es wird bunt, silbrig und goldfarben.“

Der Fellbacher Herbst ist nach Angaben der Stadt das zweitgrößte Erntedankfest in der Region Stuttgart. Der 76. Fellbacher Herbst findet vom 10. bis 13. Oktober statt. Infos auch unter herbst.fellbach.de