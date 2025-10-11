Fellbacher Herbst: So farbenfroh wird der Erntedank in Fellbach gefeiert

Der Fellbacher Herbstumzug mit 65 Gruppen ist eines der Highlights des Festreigens. Der Festzug startete bei herrlicher Oktobersonne – und es gab manche Neuheit.
Jubiläum folgt auf Jubiläum: Wurde im vergangenen Jahr der 75. Herbst gefeiert, so stand in diesem Jahr erneut ein Jubiläum im Fokus: der 800. Geburtstag von Schmiden. Das unterstreicht auch das Motto: So wie in Fellbach der Wein gedeiht, in Schmiden Getreide das Herz erfreut. 800 Jahre – wir feiern mit Wonne, beim Fellbacher Herbst die Früchte der Sonne!