Fellbacher Herbst: Das war auf der langen Fußgängermeile los

Beim verkaufsoffenen Sonntag war einiges geboten – es ballte sich immer wieder dort, wo es Aktionen und Attraktionen gab.
Manchmal war es ganz geballt, dann wieder luftig auf der langen autofreien Meile, so fasste eine Besucherin den verkaufsoffen Sonntag des Fellbacher Herbst (Rems-Murr-Kreis) zusammen. Da, wo was geboten war, drängten sich die Besucher. Bei Edeka Hansen beispielsweise war am Sonntagnachmittag kaum ein Durchkommen, es ging nur schubweise in der Menge vorwärts. Dort war wieder viel Bewirtung und Livemusik geboten. Das Team rund um den Marktleiter Björn Hansen hatte in der Bahnhofstraße alle Hände voll zu tun bei dem Andrang.