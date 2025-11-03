Fellbacher hat Kleefstra-Syndrom: Junge lebt mit seltenem Gendefekt – Mutter widmet ihr Leben seiner Pflege

Francesco ist zwölf Jahre alt und geht zur Schule. Doch wenn er sich erkältet, muss Mutter Annamaria Di Cerbo Angst haben, dass er stirbt.
Schlafen ist das oberste Gebot. Annamaria Di Cerbo weiß ganz genau, dass sonst gar nichts mehr geht und sie die Pflege ihres Sohnes Francesco nur schafft, wenn sie ihre eigenen Energiereserven regelmäßig wieder auffüllt. „Ich muss nach mir schauen und für mich sorgen. Wenn es zu viel wird, ziehe ich mich zurück und grenze mich ab“, sagt die 54-Jährige aus Fellbach. Und sie sagt das, wenn es sein muss, auch direkt zu Francesco.