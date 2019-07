24 Gruppenbild mit der Verwaltungsspitze: Der neue Fellbacher Gemeinderat posiert sich nach der Verpflichtung durch die OB aim großen Ratssaal. Foto: Dirk Herrmann

Das neue Gremium beginnt seine Arbeit – und OB Gabriele Zull listet ihre Erwartungen wie auch die aktuell wichtigen Projekte auf. Dazu gehören viele neue Wohnbaugebiete, die Kinderbetreuung oder das Thema Inklusion.

Fellbach - Es war ein Abend geprägt von Abschied und Wehmut ebenso wie von der Begrüßung neuer Gesichter. 32 Köpfe umfasst der Fellbacher Gemeinderat weiterhin, 20 von ihnen waren schon bisher vertreten, zwölf sind jetzt neu dabei – eine vergleichsweise hohe Fluktuation. Dass es auch künftig „eine so gute Mischung im Gemeinderat“ gibt, führte Oberbürgermeisterin Gabriele Zull nicht zuletzt auf die gestiegene Frauenquote zurück – dem Gremium gehören statt wie bisher sieben nun elf Frauen an, was einem weiblichen Anteil von gut 34 Prozent entspricht.

OB Gabriele Zull lobte die konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit

Die OB nutzte die Gelegenheit zu ein paar grundsätzlichen Bemerkungen und ließ „die vergangenen fünf arbeitsintensiven Jahre“ der Fellbacher Lokalpolitik Revue passieren, wobei sie selbst ja nur „einen kleinen Teil“ davon mitbekommen habe. So lobte sie die konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sicher gebe es immer mal wieder divergierende Auffassungen, doch insgesamt sei man in Sachen Streitkultur „ordentlich miteinander umgegangen“, was ihrer Einschätzung nach vermutlich auch ihre Vorgänger bestätigen würden. Dabei verlange einem das kommunalpolitische Engagement einiges ab: Wer es mit Herzblut betreibe, den koste es mit den Sitzungsterminen und der sorgfältigen Vorbereitung viel Zeit und gute Nerven. „Und es können nicht immer nur populäre Entscheidungen getroffen werden“, gab Zull den Neulingen auf den Weg.

Zahlreiche Sanierungs- und Bautätigkeiten gab es

In der Auflistung der großen Projekte der zurückliegenden Jahre nannte die seit November 2016 amtierende Rathauschefin etwa die Kinderbetreuung samt deren Finanzierung sowie die Suche nach Fachkräften – wobei Fellbach sich mit der künftigen sozialpädagogischen Fachschule an der Kienbach-/Esslinger Straße im Westen der Kernstadt „zukunftsfähig aufstellt“.

Zahlreiche Sanierungs- und Bautätigkeiten gab es, etwa mit dem neuen Stadtteil- und Familienzentrum, den Planungen für den Neubau Maickler-Schulzentrum, die künftigen Wohngebiete auf den alten Freibad- und Hallenbad-Arealen – beide „mit neuen Wegen der intensiven Bürgerbeteiligung“. Deren Anregungen würden nun „Zug um Zug umgesetzt“. Ebenfalls als Großprojekt am Laufen ist die Neue Mitte Schmiden, die 2018 begonnene Umgestaltung des Ortskerns, wo der Baufortschritt erkennbar sei und man „bald Richtfest“ feiern könne.

Es gibt weiterhin viel zu tun für Verwaltung wie Gemeinderat

Natürlich erwähnte Gabriele Zull auch den Tower, den Wolkenkratzer im Osten der Stadt, und die Insolvenz der Gewa-Gesellschaft. „Dies war das erste Projekt, das mir nach zehn Tagen im Amt quasi in den Schoß gefallen ist“, erinnerte sie sich an eine ihrer ersten Amtshandlungen. Mittlerweile habe die Berliner CG-Gruppe den Wohnturm übernommen, sodass die Hängeparty ein Ende habe und „wir froh sein können, dass er fertig wird“.

Gabriele Zull erwähnte noch die Umgestaltung der nördlichen Bahnhofstraße in eine Tempo-30-Zone aus Lärmschutz- und Sicherheitsgründen. Auch die Integration der Flüchtlinge, „seit 2015 ein großes Thema“, sei etwa dank des Freundeskreises Asyl gelungen. Zull verwies noch auf die Umsetzung der Inklusion mit zahlreichen Projekten, etwa dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen. Wobei es vor allem darum gehe, „dass die Barrieren in den Köpfen abgebaut werden“. Und aktuell steht natürlich seit einigen Wochen die Remstal-Gartenschau im Mittelpunkt.

Es gibt also weiterhin viel zu tun für Verwaltung wie Gemeinderat – wobei die üblichen und mithin eher locker umzusetzenden Regularien am Beginn einer Legislaturperiode den Dienstagabend bestimmten. Weshalb Zull ergänzte: „Wir werden erst das nächste Mal voll einsteigen“, nämlich in der Sitzung am 23. Juli. Ihr Appell an die Räte: „Wir brauchen Sie und sind angewiesen auf Ihre Inspiration.“

Urgesteine und wackelnde Kanaldeckel

Zur Andacht in der Lutherkirche, gestaltet vom Arbeitskreis Christlicher Kirchen, sowie zur folgenden Zeremonie im Ratssaal hatten sich etliche Lokalpolitiker in Schale geworfen, sei’s mit Anzug und Krawatte (wie sogar Armin Fischer von der Linken) oder bei der Damenwelt im exquisiten Kleid. Für noch orientierungslose Anfänger hatten die Organisatoren Namensblätter im Din-A4-Format auf die künftigen Stammplätze gelegt. Im gut gefüllten Zuschauerbereich wiederum saß ein hochkarätiges Quartett: die Ex-OBs Friedrich-Wilhelm Kiel mit Gattin Gretel und Christoph Palm sowie der frühere Erste Bürgermeister Günter Geyer.

25 Jahre dabei war Paul Rothwein (CDU), dessen Einsatz für den Besinnungsweg bei Oeffingen die OB ebenso hervorhob

Einer, der sogar vier Rathauschefs aktiv erlebt hat, bekam eine besondere Ehrung: Herbert Aldinger (CDU) wurde 1975 in den ersten Gemeinderat nach der Kommunalreform gewählt – als noch Guntram Palm am OB-Chefruder war. Sechsmal wurde Aldinger („ein Weingärtner von der Pike auf“, so die OB) im Amt bestätigt, fehlte nur eine Periode von 1984 bis 1989. Nun scheidet Aldinger ebenso auf eigenen Wunsch aus wie das „Schmidener Urgestein“ Joachim Sixt (Freie Wähler/Freie Demokraten, 30 Jahre dabei) – bekannt als Bezirksschornsteinfeger und Feuerwehr-Abteilungskommandant. „Deine Frau Dagmar hätte dich noch für eine weitere Amtszeit freigegeben“, verriet Fraktionschef Ulrich Lenk in seiner Laudatio, „aber du hast dich anders entschieden.“

25 Jahre dabei war Paul Rothwein (CDU), dessen Einsatz für den Besinnungsweg bei Oeffingen die OB ebenso hervorhob wie seine Anprangerung „wackelnder Kanaldeckel und Bordsteine“. Sie sei sich sicher, „dass Ihnen mit ihren acht Enkelkindern nicht langweilig wird“.

Er erhielt trotzdem wie die anderen zwei Flaschen guten Fellbacher Weins

1999 erstmals gewählt wurde Harald Rienth. Der CDU-Mann hat den Wiedereinzug verpasst und musste in seiner emotionalen Abschiedsrede kurzzeitig mit erstickender Stimme kämpfen.

Verabschiedet wurden auch Ralf Bauerle (CDU), Hans-Peter Krause und Ruth Lemaire (beide SPD), Andreas Zimmer und Ingolf Sibert (Unabhängige Fellbacher), Christian Hinrichsen (früher Die Linke) und die Grünen Benedikta Bold und Michael Vonau. Dessen Forderung, beim Fellbacher Herbst doch den Bierausschank zuzulassen, war OB Zull eine Extraerwähnung wert. Er erhielt trotzdem wie die anderen zwei Flaschen guten Fellbacher Weins. Beim Ständerling im Foyer wurde Vonau indes als einziger mit einem Weizenbierglas gesichtet – den Gerstensaft hatte er sich im Rathaus-Innenhof bei der Gastronomie von CDU-Rat Frank Ellinger besorgt und die Treppen hinaufbalanciert.