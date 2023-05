1 Die Floristinnen bei Thilo Schick hoffen, dass sie in diesem Jahr noch einige Weihnachtssterne und Christrosen ausliefern dürfen. Foto: Ingrid Sachsenmaier

Vor Weihnachten haben nicht nur in Fellbach die Floristen Hochkonjunktur – im Lockdown müssen sie aber ihre Geschäfte schließen – und nach Auswegen suchen.









Fellbach - Weihnachtssterne so weit das Auge reicht – in kräftigem Rot, in elegantem Weiß, festlich ausgeschmückt mit goldenen Zweigen. Thilo Schick hatte vorgesorgt für die Festtage und entsprechende Stückzahlen der beliebten Weihnachtsdeko geordert. Seit Mittwoch ist auch sein Geschäft beim Fellbacher Kleinfeldfriedhof geschlossen – Lockdown-bedingt. Blumenläden, Floristen und Gartencenter gelten nicht als systemrelevant.