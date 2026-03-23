Einige Fraktionen machen klare Vorgaben, in welche Großprojekte die Gelder aus dem Sondertopf des Bundes fließen sollen – in die Feuerwehr, ins Schwimmbad Schmiden oder in Sporthallen.
Gedacht ist es nicht für das Stopfen von Löchern in den Haushalten, sei’s auf Bundes, Landes- oder eben Stadtebene. Vielmehr sollen die 500 Milliarden Euro, die aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität republikweit verteilt werden, neue Projekte der Infrastruktur auf den Weg bringen.