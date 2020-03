1 Die Fellbacher Feuerwehr verschiebt ihr Treffen. Foto: Patricia Sigerist

Die Fellbacher Feuerwehr hat ihre für Freitag anberaumte Hauptversammlung bereits vorsorglich abgesagt. Die Stadtverwaltung will alle städtischen Veranstaltungen auf den Prüfstand stellen und nur noch Besucher mit Termin in die Behörde lassen.

Fellbach - Was sich bereits am Wochenende abzeichnete, ist nun Gewissheit: Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach hat ihre Hauptversammlung abgesagt. Eigentlich wollten sich die Wehrleute am Freitag, 13. März, in der Festhalle Oeffingen zu ihrer traditionellen Zusammenkunft einfinden, doch wegen der Sorge um ein mögliches Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus hat das Führungsteam nun die Reißleine gezogen.

Glücklicherweise sei ihm bisher kein einziger Fall eines Coronaverdachts in den eigenen Reihen bekannt

Auch die Fellbacher Stadtverwaltung reagiert nun auf die Coronakrise und möchte den Besucherstrom im Rathaus mit Terminvergaben entzerren. Abgesagt wurden außerdem die Hauptversammlung der Landfrauen Oeffingen und das Konzert des Lions Club mit John Noville.

„Wenn sich auch nur eine Person als Infizierter herausstellen sollte, würde die gesamte Feuerwehr unter Quarantäne gestellt“, erklärt Christian Köder, der normalerweise 208 Aktive aus drei Abteilungen bei der Versammlung in Oeffingen begrüßt hätte. Und der Leitende Hauptbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Fellbach ergänzt: „Einen solchen Totalausfall können wir uns als Feuerwehr nicht leisten“.

Aber normal ist in Zeiten der Corona-Krise offenbar nichts mehr

Glücklicherweise sei ihm bisher kein einziger Fall eines Coronaverdachts in den eigenen Reihen bekannt. Bereits vor Tagen habe er alle Kameraden angeschrieben und darum gebeten, nicht nur die verschärften Hygienevorschriften zu beachten, sondern sich unverzüglich zu melden, sollte der Verdacht einer Infektion auftreten. Unklar sei bisher auch noch, wann die Hauptversammlung nachgeholt werden kann. „Wir setzen erst mal aus“, erklärt Köder, der in der nächsten Zeit mit einer weiteren Verschlimmerung der krisenhaften Lage rechnet. Köder hatte mit rund 300 Besuchern gerechnet, denn neben den Aktiven nehmen auch ehemalige Wehrleute, Ehrengäste und Gemeinderäte normalerweise regelmäßig an dieser Versammlung teil.

Aber normal ist in Zeiten der Corona-Krise offenbar nichts mehr. Das zeigt sich auch in der Reaktion der städtischen Verwaltung auf die sich zuspitzende Lage. Angesichts der wachsenden Zahl Infizierter, die im Rems-Murr-Kreis momentan mit fünf Personen angegeben wird, will die Stadtverwaltung die Besucherströme im Fellbacher Rathaus von jetzt an entzerren. Dazu sollen an diesem Dienstag an Hinweisschilder in den Ämtern und Informationen auf der städtischen Homepage platziert werden, die Bürger informieren.

Mit Blick auf das Infektionsrisiko werde auch geprüft, ob weitere städtische Veranstaltungen abgesagt werden

„Wir wollen künftig mehr mit Terminen agieren und damit im offenen Bereich die Abstände zwischen den Besuchern vergrößern“, erklärt die Sprecherin der Kommune, Sabine Laartz. Gerade in den weniger durchlüfteten Fluren des Rathauses soll möglichst nicht mehr als ein Besucher pro Schalter warten, um den vom Robert Koch Institut Berlin (RKI) empfohlenen Abstand von eineinhalb bis zwei Metern untereinander zu erreichen. Das schütze die Rathausbesucher und die Bediensteten gleichermaßen. Auch das Rathausfoyer könne künftig als Wartebereich genutzt werden. „Wir wollen aber kein geschlossenes Rathaus“, erklärt Laartz, die hofft, dass sich die Lage dank der Beachtung der RKI-Hygienerichtlinien bald stabilisieren wird. Das gelte auch für die eigene Belegschaft, von der sich momentan vier Beschäftigte vorsorglich in Quarantäne befänden.

Mit Blick auf das Infektionsrisiko werde auch geprüft, ob weitere städtische Veranstaltungen – vor allem in der Schwabenlandhalle und in der Alten Kelter abgesagt werden. Weitere Entscheidungen sollen am heutigen Dienstag gefällt werden. Namentlich geht es um die Messe „Qualität – regional erleben“ und um den Internationalen Oster- und Künstlermarkt, die beide jeweils mehrere tausend Besucher anziehen. Darüber befindet ein Verwaltungsstab, der aus Mitarbeitern des Ordnungs- sowie des Haupt- und Organisationsamts besteht. Bereits abgesagt wurde der Abend rund um „Mut, Vertrauen und Innovation“ zu den künftigen Ressourcen im Wohnungsbau, der mit der Volksbank am Württemberg am Donnerstag, 12. März hätte stattfinden sollen.