1 Ein Foto von Adolf K., direkt aufgenommen während der Überfahrt auf dem Schiff nach Übersee. Foto: privat (Olga Bulley)

Ein junger Mann ist im Juli 1960 nach Amerika ausgewandert. Seine Freundin hat er damals zurückgelassen. Jetzt will er sich für den abrupten Abschied entschuldigen und sucht nach ihr.









Fellbach - Es ist ein Abend in einem heißen Sommer, die Dunkelheit nimmt die Kleinstadt in Beschlag, nur die Straßenlaternen und Schaufensterreklamen leuchten. Auf dem Gehweg guckt sich ein Pärchen tief in die Augen. Dann muss der junge Mann jedoch loswerden, was ihm sein Tagen und Wochen auf dem Herzen liegt: „Du, ich muss dir was sagen: Ich muss dich leider verlassen, es geht nicht anders, ab morgen bin ich sehr weit weg.“ Eine Szene, fast wie in dem berühmten Liebesdrama „Casablanca“: „Uns bleibt immer noch Paris!“