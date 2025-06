Fellbacher Einhandsegler: Segler auf Rekordjagd – 2800 Seemeilen ganz allein rund um Island

13 Es lockt die nächste Herausforderung: Nicolas Manthos einmal mehr auf hoher See. Foto: Nicolas Manthos

Der Fellbacher Nicolas Manthos peilt bei der aktuellen Round Iceland Challenge einen neuen Rekord an: Er will maximal 14 Tage benötigen.











Link kopiert



Ist das nun sehr gewagt – oder doch schon ein bisschen verrückt? Wie auch immer, der Fellbacher Nicolas Manthos liebt die Herausforderung. Speziell jene, die erhöhter Wellengang auf hoher See bietet. Vor drei Jahren überquerte er in einer „Nussschale“, einem fünf Meter langen Segelboot, den Atlantik – rund 18 000 Kilometer in zwei Etappen vom Mittelmeer bis in die Karibik und wieder zurück.