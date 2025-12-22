Hat ein Schutzpolizist aus dem Rems-Murr-Kreis geplant, seinen Chef töten zu lassen? Der Prozess zeigt, wie nahe er einem mutmaßlichen Mafia-Unterstützer stand.
Die Tonaufnahmen haben es in sich. Man sollte „mal so italienische Killer holen“, fordert einer der beiden Männer am Telefon, und „dem so richtig auf die Schnauze geben“. Sein Gesprächspartner scheint erst zögerlich, dann meint er: „Überhaupt kein Problem. Ich habe hier ein paar Leute, die freuen sich auf sowas.“ Allein der Inhalt des Gesprächs aus dem April 2022 ist bemerkenswert. Noch brisanter wird es, wenn man die Personen kennt.