Am Sonntagnachmittag ist es zu einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim für Flüchtlinge in Fellbach gekommen, bei der mehrere Personen leicht verletzt wurden. Ein 47 Jahre alter Mann und seine Ehefrau waren gegen 17 Uhr in die Unterkunft gekommen. Laut einem Polizeisprecher vermuteten sie offenbar, dass ihre jugendliche Tochter sich in der Unterkunft aufhalte, womit sie nicht einverstanden waren.

Es kam zu einem Streit mit vier Bewohnern, bei der auch ein Pfefferspray und ein Messer im Spiel gewesen sein sollen. Ernsthaft verletzt wurde laut dem Sprecher niemand. „Nun wird untersucht, wer das Pfefferspray eingesetzt hat.“ Die Jugendliche sei im Übrigen nicht in der Unterkunft gewesen. Die Polizei rückte mit vier Streifenwagen zur Unterkunft aus, nun laufen die Ermittlungen zum genaueren Ablauf des handfesten Streits.