Fellbach, Winnenden, Weinstadt: Was passiert mit aufgegebenen Weinbergen? Bürger sollen mitentscheiden

Im Remstal geraten immer mehr Rebflächen in Gefahr. Veranstaltungen im April sollen Perspektiven schaffen – und zeigen, wie tief der Wandel wirklich geht.

Die ersten Knospen treiben, zart und verletzlich, an den Rebstöcken im Remstal. Noch ist es nur ein Versprechen auf die kommende Saison – und zugleich ein Bild für eine Branche im Übergang. Denn während die Natur neu ansetzt, ringt der Weinbau im Rems-Murr-Kreis um seine Zukunft. Wie das Landratsamt mitteilt, sollen im April mehrere Bürgerveranstaltungen dazu beitragen, Perspektiven zu entwickeln und den Dialog zu öffnen.

Die Lage gilt als angespannt. Nach Angaben der Kreisverwaltung setzten sinkender Weinkonsum, steigende Produktionskosten und der demografische Wandel viele Betriebe zunehmend unter Druck. Rebflächen würden aufgegeben, mit spürbaren wirtschaftlichen und ökologischen Folgen. Die Veranstaltungen sind Teil des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK), das diese Entwicklung nicht nur bremsen, sondern strukturiert beantworten soll.

Weinbau im Wandel: Bürger sollen Lösungen mitgestalten

Nach einer Phase interner Abstimmungen und Fachgespräche werde der Prozess nun bewusst geöffnet, heißt es aus dem Landratsamt. Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, sich aktiv einzubringen – insbesondere Eigentümer und Bewirtschafter von Rebflächen, aber auch Interessierte aus der Region. Das Ziel sei, bestehende Ergebnisse vorzustellen und zugleich neue Impulse aus der Praxis aufzunehmen.

Immer mehr Wengerter sind nicht mehr bereit, die aufwendige Bewirtschaftung weiter zu betreiben. Foto: Gottfried Stoppel

Die drei geplanten Termine in Weinstadt-Beutelsbach, Winnenden und Fellbach folgen dabei einem einheitlichen Konzept. Neben Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten soll vor allem der Austausch im Mittelpunkt stehen. Die Verwaltung kündigt an, ausreichend Raum für individuelle Fragen und konkrete Anliegen zu schaffen.

Zukunft Weinbau Rems-Murr: Zwischen Pflicht und Perspektive

Im Zentrum der Diskussionen dürften auch Fragen nach der künftigen Nutzung aufgegebener Flächen stehen. Beispielhafte Ansätze sollen zeigen, welche Alternativen es geben könnte – von neuen Bewirtschaftungsformen bis hin zu anderen Nutzungen. Gleichzeitig geht es um Pflichten, die auch bei brachliegenden Flächen bestehen bleiben, sowie um Unterstützungsmöglichkeiten für Eigentümer.

Das ILEK versteht sich dabei als strategisches Instrument. Es solle den ländlichen Raum nicht nur wirtschaftlich stabilisieren, sondern auch als Lebens-, Natur- und Erholungsraum stärken. Regionale Besonderheiten und bestehende Netzwerke sollen gezielt einbezogen werden, um tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Strukturwandel im Weinbau: Drei Strategien für die Region

Der aktuelle Entwurf des Konzepts basiert auf drei Handlungsfeldern: der Stärkung und Weiterentwicklung des Weinbaus, der Entwicklung von Nachnutzungsoptionen für ehemalige Rebflächen sowie einem begleitenden „Changemanagement“. Letzteres soll den Transformationsprozess koordinieren und langfristig absichern.

Damit wird deutlich: Der Wandel ist politisch gewollt und organisatorisch geplant. Ob die Maßnahmen greifen, dürfte jedoch maßgeblich davon abhängen, wie stark sich die Betroffenen vor Ort einbringen.

Die Veranstaltungen sind über den gesamten Kreis verteilt, um eine möglichst breite Beteiligung zu ermöglichen. Eingeladen sind Teilnehmende aus allen zehn Kommunen. Die Inhalte bleiben identisch – variieren soll vor allem die Perspektive der Anwesenden.

Bürgerveranstaltungen im Überblick

Dienstag, 14. April, 18.30 Uhr: Stiftskeller, Weinstadt-Beutelsbach

Donnerstag, 16. April, 18.30 Uhr: Hermann-Schwab-Halle, Winnenden

Donnerstag, 23. April, 18 Uhr: Großer Sitzungssaal Rathaus, Fellbach

Ob daraus konkrete Maßnahmen entstehen, wird sich zeigen. Klar ist jedoch: Die Zukunft des Weinbaus im Rems-Murr-Kreis wird nicht allein in politischen Gremien entschieden, sondern auch dort, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen und Erwartungen einbringen.