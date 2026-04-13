Fellbach, Winnenden, Weinstadt: Was passiert mit aufgegebenen Weinbergen? Bürger sollen mitentscheiden

Im Remstal geraten immer mehr Rebflächen in Gefahr. Veranstaltungen im April sollen Perspektiven schaffen – und zeigen, wie tief der Wandel wirklich geht.
Die ersten Knospen treiben, zart und verletzlich, an den Rebstöcken im Remstal. Noch ist es nur ein Versprechen auf die kommende Saison – und zugleich ein Bild für eine Branche im Übergang. Denn während die Natur neu ansetzt, ringt der Weinbau im Rems-Murr-Kreis um seine Zukunft. Wie das Landratsamt mitteilt, sollen im April mehrere Bürgerveranstaltungen dazu beitragen, Perspektiven zu entwickeln und den Dialog zu öffnen.