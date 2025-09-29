Fellbach: Wie kaufen junge Menschen in Fellbach ein?

Dass junge Menschen, beobachtet oder betreut von Erwachsenen, in Einkaufsläden unterwegs sind, kommt öfter vor. Sei es, wenn die Mama den Sprössling beim Erwerb einer neuen Hose für den nächsten festlichen Anlass berät. Oder auch, wenn Polizeibeamte oder andere Ordnungshüter Jugendliche bei einer Testaktion begleiten, um herauszufinden, ob an die jungen Menschen verbotenerweise Alkohol verkauft wird.

In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) steht nun eine etwas andere Aktion des begleiteten Einkaufens an. Denn: „Jetzt ist die junge Generation am Zug“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Konkret: Wie sehen Jugendliche den Fellbacher Einzelhandel und welche Ideen, Wünsche und Erwartungen haben sie an die Stadt?

Sortiment in Ruhe anschauen

Um diese Fragen zu beantworten, lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt Fellbach in gut zwei Wochen, am Mittwoch, 15. Oktober, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 26 Jahren sowie Fellbacher Einzelhändler zu einem besonderen Austausch ein.

Die Wirtschaftsförderung organisiert dann eine abendliche Tour durch die Fellbacher Innenstadt. City-Managerin Thea Heinzler: „Dadurch erhalten die jungen Teilnehmer exklusiven Zugang zu verschiedenen Geschäften außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Dort können sie sich in Ruhe umschauen, das Sortiment und den Ladenauftritt kennenlernen und anschließend in moderierten Feedbackrunden ihre Eindrücke schildern.“

An die Tour schließt sich eine anonyme Rückmeldung über einen Online-Fragebogen an. Dieser ist in Kategorien wie Produkte und Sortiment, Ausstattung und Ladenauftritt sowie Beratung und Interaktion gegliedert und gilt als Grundlage für eventuelle Anregungen und Feedback.

Im Anschluss findet ein offener Dialog zwischen Händlern und Jugendlichen statt, der praxisnahe Rückmeldungen ermöglichen soll. Ziel ist es, neue Ideen zu gewinnen, um den Fellbacher Einzelhandel zukunftsfähig und attraktiver zu gestalten.

Der Austausch zwischen Jugendlichen und Einzelhandel soll zum Kennenlernen und Mitgestalten anregen. Die Käufer von morgen haben so die Möglichkeit, ihr Einkaufserlebnis aktiv mitzugestalten und einen besseren Einblick in den Einzelhandel zu gewinnen.

Händler gaben Anregung zur Tour

Der Wunsch nach Rückmeldungen von Jugendlichen kam aus dem Einzelhandel selbst. „Die Idee zu einem solchen Austausch entstand in einem Gespräch mit Händlern“, berichtet Anette Popp, Leiterin der Wirtschaftsförderung.

Interessierte Jugendliche und Geschäfte können sich bis zum 10. Oktober kostenlos anmelden – per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@fellbach.de.