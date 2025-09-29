Fellbach: Wie kaufen junge Menschen in Fellbach ein?

Jugendliche erhalten bei abendlicher Einkaufstour am 15. Oktober exklusiven Zugang zu besonderen Fellbacher Geschäften.
Dass junge Menschen, beobachtet oder betreut von Erwachsenen, in Einkaufsläden unterwegs sind, kommt öfter vor. Sei es, wenn die Mama den Sprössling beim Erwerb einer neuen Hose für den nächsten festlichen Anlass berät. Oder auch, wenn Polizeibeamte oder andere Ordnungshüter Jugendliche bei einer Testaktion begleiten, um herauszufinden, ob an die jungen Menschen verbotenerweise Alkohol verkauft wird.