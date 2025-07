Fellbach Warriors: Ein ekliges Seuchenjahr ist zu Ende

1 Fellbachs Nikola Giek (Mitte) gelingt im letzten Spiel ein Touchdown. Foto: Günter Schmid

Die Fellbach Warriors verlieren ihr letztes Spiel in der Regionalliga gegen die Schwäbisch Hall Unicorns II mit 18:21 und steigen damit in die Oberliga ab.











Keine zehn Monate ist es her, dass die American Footballer der Fellbach Warriors im Kampf um den Regionalliga-Klassenverbleib den Kopf gerade noch so aus der Schlinge gezogen haben. Zwar verloren sie seinerzeit als Tabellenvorletzte die Relegation gegen den Oberliga-Vizemeister Schwäbisch Hall Unicorns II. Weil sich aber anschließend die Biberach Beavers für den Aufstieg in die Zweite Bundesliga entschieden, blieb für die Krieger vom Kappelberg noch ein Platz in der dritthöchsten Liga frei.