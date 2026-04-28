Fellbach: Virtuelle Angebote des Standesamts – aber „Ja“ sagen muss man noch persönlich

Behördengänge zu Hause erledigen: Video-Termine für ausgewählte Leistungen des Fellbacher Einwohnermeldeamts und des Standesamts sollen künftig den Alltag erleichtern.

Auch Fellbach (Rems-Murr-Kreis) peilt den nächsten Schritt in die digitale Zukunft an. Jetzt hat die Stadtverwaltung ihr digitales Serviceangebot erweitert: Seit wenigen Tagen können Bürger bestimmte Dienstleistungen des Einwohnermeldeamts und des Standesamts auch im Rahmen eines Video-Termins erledigen. Doch nicht alles ist möglich: Das „Ja-Wort“ über den Bildschirm ist noch nicht erlaubt.

Mit dem „Virtuellen Amt“ verbindet die Verwaltung nach eigener Einschätzung „die Vorteile eines direkten Gesprächs mit der Flexibilität einer ortsunabhängigen Terminwahrnehmung“. Bürger buchen dafür online einen Termin und werden zum vereinbarten Zeitpunkt per Video-Call mit der zuständigen Stelle verbunden. Den Link dazu gibt es vorab per Mail. Allerdings muss man natürlich technische Voraussetzungen erfüllen: Für den Termin selbst wird ein Endgerät mit Kamera und Mikrofon benötigt.

Abfrage der Geburtsuhrzeit

Im Bereich des Einwohnermeldeamts werden im „Virtuellen Amt“ folgende Leistungen angeboten:

die Beantragung eines Führungszeugnisses sowie eines Gewerbezentralregisterauszugs

die Erfragung der Identifikationsnummer (Steuer-ID)

die Beantragung eines Landesfamilienpasses

die Beantragung einer Meldebescheinigung

Auch das Fellbacher Standesamt beteiligt sich an dem neuen Angebot. Dort sind künftig im „Virtuellen Amt“ die Beantragung von Personenstandsurkunden, Informationen zum Ehefähigkeitszeugnis und zu Eheschließungsunterlagen möglich. Ebenfalls können Beratungen zur Nachbeurkundung von Personenstandsfällen vorgenommen werden, und auch die Abfrage der Geburtsuhrzeit ist möglich.

Unsere Empfehlung für Sie Kinderbetreuung Fellbach schwächelt bei der Geburtenrate Die rückläufige Geburtenrate und Verzögerungen bei Neubaugebieten sorgen dafür, dass Fellbach bei den Betreuungsplätzen gut aufgestellt ist. Die Stadt kann kreisweit sogar mit einem Spitzenplatz punkten.

Die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull ist überzeugt von dem neuen Angebot der Verwaltung: „Die Digitalisierung ist längst Teil unseres Alltags. Mit dem ‚Virtuellen Amt‘ verbinden wir die Vorteile digitaler Angebote mit der persönlichen Ansprache unserer Mitarbeitenden.“ Die Fellbacherinnen und Fellbacher können somit „viele Anliegen bequem von zu Hause aus erledigen, ohne auf die individuelle Beratung verzichten zu müssen“, betont die Rathauschefin.

Der kleine, scherzhafte Hinweis sei gestattet: Wer jetzt glaubt, auch das Eheversprechen digital per Viceo-Call geben zu können, ist schief gewickelt. Das „Virtuelle Amt“ hilft zwar bei den Formalitäten der Eheschließung. Die eigentliche Zeremonie mit der Trauung im Standesamt mit den Unterschriften und dem Ringetausch muss jedoch weiterhin vor Ort erfolgen und ist nicht über den digitalen Weg möglich.

Das wäre auch schade, schließlich hat Fellbach neben den üblichen Trauzimmern auch besondere Locations für Hochzeiten im Angebot: So das Waldschlössle wie auch die Ebene auf dem Kappelberg, den Platz vor dem Großen Haus in Schmiden sowie im nördlichen Stadtteil Oeffingen noch die Stationen Sonnenuhr oder Rotes Haus des Besinnungswegs sowie auch den Bereich am Neckar unterhalb der Landungsbrücke.

Unabhängig von dem neuen Angebot bietet die Fellbacher Stadtverwaltung bereits seit einiger Zeit verschiedene digitale Dienstleistungen an. Dazu zählen im Einwohnermeldeamt unter anderem die Online-Anmeldung des Wohnsitzes, die Abmeldung ins Ausland sowie die digitale Ausstellung einer Wohnungsgeberbestätigung.

Digitale Anträge zu Urkunden

Und auch im Fellbacher Standesamt stehen schon bisher mehrere Online-Dienstleistungen zur Verfügung. Hierzu zählen insbesondere digitale Anträge rund um Urkunden und Eheangelegenheiten.

Weitere Auskünfte: Alle Informationen zu Voraussetzungen, Ablauf und häufigen Fragen gibt es auf der städtischen Webseite unter www.fellbach.de/virtuellesamt