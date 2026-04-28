Fellbach: Virtuelle Angebote des Standesamts – aber „Ja“ sagen muss man noch persönlich

Behördengänge zu Hause erledigen: Video-Termine für ausgewählte Leistungen des Fellbacher Einwohnermeldeamts und des Standesamts sollen künftig den Alltag erleichtern.
Auch Fellbach (Rems-Murr-Kreis) peilt den nächsten Schritt in die digitale Zukunft an. Jetzt hat die Stadtverwaltung ihr digitales Serviceangebot erweitert: Seit wenigen Tagen können Bürger bestimmte Dienstleistungen des Einwohnermeldeamts und des Standesamts auch im Rahmen eines Video-Termins erledigen. Doch nicht alles ist möglich: Das „Ja-Wort“ über den Bildschirm ist noch nicht erlaubt.