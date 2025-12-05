Die Fellbacher Bauverwaltung diagnostiziert „deutliche Versprödung“ und „Rissbildungen“ an der Kunststoffhaut des Daches der Grundschule.
In diesen Tagen und Wochen der Weihnachtszeit wird im Fellbacher Rathaus und in der sogenannten Haushaltsstrukturkommission des Gemeinderats hin und her überlegt und alles durchforstet, wo man bei den Finanzen noch Millionensummen einsparen kann. Dank zweier Konsolidierungspakete soll es gelingen, bis zum Frühjahr einen genehmigungsfähigen Etat auf den Weg zu bringen.