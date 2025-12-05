In diesen Tagen und Wochen der Weihnachtszeit wird im Fellbacher Rathaus und in der sogenannten Haushaltsstrukturkommission des Gemeinderats hin und her überlegt und alles durchforstet, wo man bei den Finanzen noch Millionensummen einsparen kann. Dank zweier Konsolidierungspakete soll es gelingen, bis zum Frühjahr einen genehmigungsfähigen Etat auf den Weg zu bringen.

SPD-Stadtrat Andreas Möhlmann warnte allerdings davor, künftig in Fellbach mit der „Holzhacker-Methode“ zu Werke zu gehen. Bei einem aktuellen Vorhaben jedenfalls würde man mit einer Axt nicht weiterkommen, vielmehr sei differenzierte Detailarbeit vonnöten.

Seit Monaten wiederholt starke Wassereintritte

Es handelt sich um den alten Gebäudekomplex der Maicklerschule und speziell um das dortige Dach. Das muss unbedingt wieder auf Vordermann gebracht werden. Denn bei diesem Bestandsgebäude der Schule wurden in den vergangenen Monaten wiederholt starke Wassereintritte festgestellt. Ein Fachbüro hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass die vorhandene Dachabdichtung aus Kunststoff „altersbedingt ihre Funktionsfähigkeit verloren hat“, wie Ellen Sturm vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement erläutert.

„Die dortige Kunststoffdachhaut weist aufgrund des altersbedingten Verlusts von Weichmachern eine deutliche Versprödung auf“, heißt es in den schriftlichen Erläuterungen, „Rissbildungen und Undichtigkeiten sind die Folge.“ An vielen Stellen, insbesondere an den Dachrändern, seien deshalb Wasserzutritte in erheblichem Ausmaß zu verzeichnen.

Komplettsanierung dringend erforderlich

Damit steht für die Fellbacher Bauverwaltung fest: „Es besteht dringender Handlungsbedarf.“ Die gesamte Dachabdichtung ist erneuerungsbedürftig, eine Komplettsanierung ist auch aufgrund „zunehmend intensiver Starkregenereignisse“ erforderlich.

Ohne große Debatte schloss sich das Lokalparlament einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung an. Die Kostenschätzung für die Dachsanierung der alten Maicklerschule, die dann dem aktuellen Stand der Technik entspricht, kommt auf 1,15 Millionen Euro. Der Start des Umbaus soll im Frühjahr 2026 erfolgen, „um witterungsbedingter Risiken zu minimieren“, wie es heißt.