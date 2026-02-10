Ein Streit zwischen zwei Frauen – mutmaßlich um einen Mann – ist am Sonntag in Fellbach blutig verlaufen. Eine 47-Jährige soll ihre Nebenbuhlerin mit einem Messer niedergestochen haben.
Eine 47-jährige Frau steht im dringenden Verdacht, eine 41-jährige Frau in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) auf offener Straße mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Vermutlich löste Eifersucht das versuchte Tötungsdelikt aus. Denn die Tat, die am Sonntagabend verübt worden war, habe einen „Beziehungshintergrund“, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage erklärte. Es sei bei dem blutigen Streit um einen Mann gegangen.