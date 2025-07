Workshop in Fellbach: Tanzen inmitten der alten Kläranlage

Als Begleitprogramm zur aktuellen Fellbacher Kleinplastik-Triennale bietet das Kulturamt einen Tanzworkshop in den Tropfkörpern an. Was steckt dahinter?

Musik aus Kopfhörern statt aus dröhnenden Lautsprechern? Tanzen unterm Sternenhimmel? Entspannte Unterhaltungen mit einem Getränk in der Hand, während zu Rockmusik oder Disco Pop getanzt wird? Eine Party mitten in der Natur, ohne die Tiere des Waldes zu stören? Nach dem großen Erfolg der Silent Disco im vergangenen Jahr spielt die Musik wieder in den Tropfkörpern der ehemaligen Kläranlage im Weidachtal nördlich von Fellbach-Oeffingen – und zwar am Freitag, 25. Juli, ab 20 Uhr.

Wenige Stunden davor und im Rahmen der 16. Triennale Kleinplastik „Habitate. Über_Lebensräume“ veranstaltet das Fellbacher Kulturamt am selben Ort den Workshop „TanzRaumKunst“. Der besondere Raum der Tropfkörper im Weidachtal, der inzwischen vielen Tieren und Pflanzen Lebensraum ist, kann hier im freien, improvisierten Tanz erlebt werden, begleitet von der Choreografin, Tänzerin und Tanztherapeutin Cornelia Widmer und von Walter Widmer an der Violine.

Lesen Sie auch

Der Workshop in den Tropfkörpern findet am Freitag, 25. Juli, von 17 bis 19.30 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro, Karten gibt es im Vorfeld beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2 (telefonische Reservierung möglich unter 0711/ 58 00 58) und abends vor Ort. Wer sich vorab weitere Informationen von der Workshop-Leiterin wünscht, kann sich gerne an das Kulturamt (0711 / 5851 364) wenden.

Unter freiem Himmel sollen Bewegungen im Erspüren des Raums entstehen, die Tanzenden finden neue Wege und auch die Emotionen einen Körperausdruck – so kündigt es das Kulturamt an. Wie genau geht das? Wir haben bei dem Künstlerduo Widmer/Widmer nachgefragt.

„TanzRaumKunst“ nennt sich der Workshop, den Sie auf Einladung des Kulturamts am Freitag im Weidachtal leiten werden. Was dürfen wir uns darunter vorstellen, was wird in diesen zweieinhalb Stunden in den Tropfkörpern passieren?

Tanz an besonderen Orten ist seit vielen Jahren eine Spezialität von uns. Als Tänzerin und Choreografin bieten wir ungewöhnliche Orte mit ihrer besonderen Atmosphäre eine Inspirationsquelle für Ideen und Aktionen, die nur an diesem Ort entstehen. Wir beginnen mit einem einfachen Warm-up, bevor wir in improvisierte Gestaltungen übergehen. Eigene Ideen können eingebracht werden. Man kann sich auch einfach dem Geschehen neugierig überlassen. Vorbehaltlosigkeit und Wertfreiheit gegenüber den eigenen Bewegungsexperimenten sind die beste Voraussetzung.

An wen richtet sich der Workshop? Sind Vorkenntnisse erforderlich?

Es gibt keine Alters- oder sonstige Grenzen, und es sind auch keine Vorkenntnisse erforderlich. Jeder, der Lust hat und Freude an Bewegung, kann mitmachen. Bequeme Kleidung und Schuhe sind die einzige Voraussetzung. Alles ist möglich – nur eines nicht: Zuschauen! Es geht um die eigene Erfahrung des Mitmachens.

Sie kommen aus Villingen-Schwenningen. Kennen Sie die Fellbacher Tropfkörper bereits?

Ich bin gebürtige Stuttgarterin, kannte die Tropfkörper allerdings bisher nicht. Wir haben den Ort im Mai besichtigt und waren spontan begeistert – der große Rund mitten in der Natur, verbunden mit seiner besonderen Akustik, ist wirklich einzigartig! Das habe ich so noch nie erlebt, obwohl ich durch die Tanzkunst viel herumgekommen bin. Die raue Betonwand, die Graffiti und der offene Himmel bieten eine besondere „Bühne“ für alle, die Lust haben, sich unter fachkundiger Anleitung zu den Klängen der Geige diesen Ort bewegend zu erschließen.

Die Kursleitung

Cornelia Widmer

hat Kunst und Literatur in Freiburg studiert sowie Tanzpädagogik in Straßburg und Wien. Die Ausbildung zur Diplom-Choreografin erhielt sie in Dresden. Seit 1991 leitet sie das von ihr gegründete ForumTanz in Villingen-Schwenningen.

Walter Widmer

ist Architekt und Violonist, Schwerpunkte sind Kammermusik und Improvisation.