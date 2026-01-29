1 Darja Varfolomeev gehört zu den zehn Auserwählten bei der Sport-Ass-Wahl 2025. Foto: Eva Herschmann

Sportlerwahl

Als der Gemeinderat der Stadt Fellbach den Haushalt für das Jahr 2025 verabschiedet hat, hatte er unter anderem auch entschieden, die Sportlerehrung der Stadt aus Kostengründen nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Nachdem deshalb im vergangenen Jahr lediglich die Sport-Ass-Wahl 2024 sowie die Wahl des Sport-Asses der Herzen 2024 stattfand – die Sieger wurden im Fellbacher Rathaus von Oberbürgermeisterin Gabriele Zull ausgezeichnet –, finden nun in diesem Jahr Sportlerehrung und Sport-Ass-Wahl wieder in gewohntem Rahmen und nur für geladene Gäste statt. Und zwar am Freitag, 20. März, in der Festhalle in Schmiden. Dabei werden Trainerinnen und Trainer, Trägerinnen und Träger des Deutschen Sportabzeichens sowie Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen mit dem Ehrenblatt in Gold, Silber und Bronze geehrt. Zudem wird das Fellbacher Sport-Ass des Jahres 2025 gekürt.