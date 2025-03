Fellbach: Sperrung im Kappelbergtunnel – Spur in Richtung Waiblingen dicht

Wegen einer „sicherheitsrelevanten Störung“ bleibt eine Fahrspur im Fellbacher Kappelbergtunnel an diesem Donnerstag bis voraussichtlich 14.30 Uhr gesperrt. Die Ursache hängt mit Arbeiten an der Tunneltechnik zusammen.

Aufgrund einer „sicherheitsrelevanten Störung“ im Kappelbergtunnel ist es laut Landratsamt derzeit erforderlich, in Fahrtrichtung Waiblingen eine Spur zu sperren. Die Sperrung soll voraussichtlich bis am heutigen Donnerstag, 14.30 Uhr, andauern. Die Behörde bittet um Verständnis für die kurzfristige Maßnahme und um Beachtung der geänderten Verkehrsregelung.

Aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen im Kappelbergtunnel

Hintergrund: Seit dem 21. Februar gilt im Kappelbergtunnel in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Ursprünglich waren „unvorhergesehene Arbeiten an der Lüftungssteuerung“ der Grund für die Beschränkung. Diese Arbeiten wurden am 27. Februar abgeschlossen, doch aktuell stehen Maßnahmen an der Videoanlage an.

Die Videoanlage überwacht das Tunnelinnere sowie die Tunnelportale und spielt eine zentrale Rolle für die Verkehrssicherheit. „Das Straßenbauamt arbeitet mit Hochdruck an der Instandsetzung. Sobald die Anlage wieder voll funktionsfähig ist, werden wir umgehend informieren“, heißt es in einer Mitteilung.

Weitere Hintergründe zu den Arbeiten sind derzeit nicht bekannt.