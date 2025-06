Fellbach: So feierten die Oeffinger Katholiken das Fronleichnamsfest

Dreister Diebstahl in Winnenden Unbekannter Helfer bestiehlt 31-Jährige – Zeugen gesucht

Eine 31-Jährige will am Bahnhof in Winnenden mit ihrem Kinderwagen in einen Zug einsteigen. Ein Unbekannter hilft ihr. Im Zug bemerkt die Frau, dass ihr Mobiltelefon fehlt.