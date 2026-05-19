Die durch den Iran-Krieg hohen Öl- und Gaspreise belasten die Wirtschaft. Wie sehr trifft das Betriebe vor Ort? Ein Beispiel: die Fellbacher Rosengärtnerei Schwarzkopf.
„Die doppelten Heizkosten belasten natürlich stark“, sagt Peter Schwarzkopf von der gleichnamigen Rosengärtnerei in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). „Es ist schon ein Unterschied, ob man 60 Cent oder 1,20 Euro pro Liter Heizöl zahlt. Wenn im März niedrige Temperaturen vorhergesagt sind, dann müssen wir beispielsweise in einzelnen Nächten heizen“, sagt Peter Schwarzkopf, „denn sonst erfrieren die Triebspitzen der Rosen“. Auch im Herbst müsse in zwei, drei Nächten entsprechend geheizt werden.