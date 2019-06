5 Der Mercedesfahrer erlitt leichte Verletzungen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Ein Autofahrer sieht in Fellbach neben der Straße einen Menschen am Boden liegen und bremst, um zu helfen. Dadurch kommt es zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten.

Fellbach - Nach einem kuriosen, schweren Unfall zwischen Fellbach und Stuttgart-Sommerrain sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwochmittag hatte ein Autofahrer, der auf der dortigen Kreisstraße unterwegs war, auf einem nahen Parkplatz einen Menschen am Boden liegen sehen. Er bremste ab, um zu helfen.

Ein hinter ihm fahrender, 43 Jahre alter Mercedes-Fahrer bremste ebenfalls. eine 36-Jährige Renault-Fahrerin fuhr ihm jedoch auf. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Auch die am Boden liegende Person kam in ein Krankenhaus. Weshalb sie zu Boden gegangen war, ist bislang ungeklärt.

Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, schätzt die Polizei auf 80 000 Euro. Die Kreisstraße musste einige Zeit lang gesperrt werden. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0 71 91/8 92 90 zu melden.