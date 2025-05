Fellbach-Schmiden: Feldweg als Abkürzung: Durchfahrtsverbot wird immer wieder ignoriert

1 Radfahrer dürfen hier durch, Autos nicht – das wird aber oft ignoriert. Foto: Dirk Herrmann

Die Kontrollen der Stadt Fellbach haben offenkundig wenig Wirkung. Das birgt Gefahren für Schüler, moniert ein Anwohner aus Fellbach-Schmiden und fordert mechanische Sperren.











Der kürzlich erschienene Bericht unserer Redaktion über den womöglich kürzesten Radweg Deutschland in der Karolingerstraße im Fellbacher Stadtteil Schmiden (Rems-Murr-Kreis) hat eine durchaus imposante Resonanz erfahren. Der Artikel hat einiges Amüsement über den vermeintlichen bundesweiten Superlativ ausgelöst. Unseren Leser Michael Kirscht aus Fellbach verleitet die Umgestaltung in der Karolingerstraße allerdings zu einem Querverweis auf eine andere neuralgische Stelle in Schmiden, wo ebenfalls dringend nachgebessert werden müsste.