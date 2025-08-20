Fellbach: Open-Air-Kino geht los: Filme, Sterne und einmalige Kulisse

Das Fellbacher Sommernachtskino hat die längste Tradition in der Region Stuttgart. Start der 34. Ausgabe ist am Samstag – acht Filme sind zu sehen.
Ob das Fellbacher Sommernachtskino tatsächlich jenes mit der längsten Tradition im Großraum Stuttgart ist, kann diskutiert werden. Zumindest ist es, da sind sich eigentlich alle Fans einig, ein cineastisches Open-Air-Vergnügen mit dem prächtigsten Ambiente – im Innenhof der Fellbacher „Verwaltungstrutzburg“, dem Rathaus mitten in der City. Acht Filme sind insgesamt zu sehen, Start der 34. Ausgabe ist an diesem Samstag, 23. August.