Mit einem festlichen Gottesdienst in Fellbach-Oeffingen sendet Klaus Krämer, der katholische Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, am Sonntag die Sternsinger aus.
Die Aktion Dreikönigssingen ist weltweit die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Dieses Jahr wird sie im Fellbacher Stadtteil Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) mit ganz besonderer Aufmerksamkeit erwartet und verfolgt. Die Aussendung der Sternsinger 2026 für die gesamte Diözese Rottenburg-Stuttgart wird nämlich an diesem Sonntag, 4. Januar, in der katholischen Christus König-Kirche in Oeffingen stattfinde. Der Bischof Klaus Krämer kommt dafür eigens von Rottenburg in den Fellbacher Stadtteil.