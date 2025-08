Betroffen ist der Bereich auf Höhe von Fellbach Oeffingen in Richtung Stuttgart. Grund ist das Eschentriebsterben – kranke Bäume müssen gefällt werden.

Der Neckarradweg muss auf Höhe von Fellbach-Oeffingen kurzfristig gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung Fellbach mit. Als Grund genannt wird das Eschentriebsterben, weshalb Bäume entfernt werden müssen.

Allein der Anblick wirkt trostlos: Einige Baumkronen sind bereits völlig kahl, andere tragen noch eine lichte Scheinkrone – ein Anzeichen für das sogenannte Eschentriebsterben. Nun müssen 27 Eschen entlang des Neckarradwegs im Langen Tal in Oeffingen kurzfristig gefällt werden. „Die Bäume könnten bei Sturm brechen und so Radfahrer oder Fußgänger gefährden“, so eine Rathaussprecherin.

Gefahr für Radler oder Fußgänger

Die Sperrung des Radwegs zwischen der sogenannten Landungsbrücke bei Oeffingen und Stuttgart beginnt an diesem Dienstag, 5. August. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Zahlreiche Eschen sind bereits der Pilzkrankheit zum Opfer gefallen und mussten gefällt werden. „Die kranken Bäume sind nicht mehr stabil, Äste können brechen oder der Baum insgesamt umstürzen“, so die Information aus dem Fellbacher Rathaus.

Der Weg entlang des Neckars auf Fellbacher Seite wird daher komplett aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt. Mit Hinweisschildern weist die Stadtverwaltung Fellbach ab diesem Dienstag in Remseck und in Stuttgart-Hofen auf die Sperrung hin. Eine Radumleitung von Oeffingen über die Oeffinger-Straße nach Mühlhausen wird ausgeschildert. Alternativ können Pendler den Neckartalradweg auf der gegenüberliegenden, also nördlichen Neckarseite befahren.

Bedrohung für Eschenbestand

Verursacht wird das Eschentriebsterben durch einen aus Ostasien stammenden Pilz – auch „Falsches Weißes Stängelbecherchen“ genannt. Dieser stellt eine Bedrohung für den Eschenbestand dar – bislang ohne wirksames Gegenmittel. An Straßen sowie an Wald- und Radwegen ist es daher besonders wichtig, befallene Bäume aus Sicherheitsgründen rechtzeitig zu fällen.

Die Ausschilderungen erfolgen am Dienstag. Die Fellbacher Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die kurzfristige Sperrung und die damit verbundenen Einschränkungen. Das Ende der Sperrung ist vorläufig nicht absehbar.