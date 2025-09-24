Fellbach: Nach Auszug des Irodion: Wohnungsgesellschaft bezieht attraktives Domizil

Die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft durfte sich im Gebäude der Stadtwerke Fellbach ausdehnen. Das bisherige Restaurant Irodion ist derweil in Richtung Kappelberg gezogen.
Es war vor gut zwei Jahren durchaus ein mehrmonatiges Aufregerthema, als bekannt wurde, dass das griechische Restaurant Irodion aus dem in Bahnhofsnähe befindlichen Gebäude der Stadtwerke Fellbach (SWF) weichen muss, um in dem Komplex den erhöhten Raumbedarf der Fellbacher Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft (WDF) zu decken.