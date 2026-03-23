Kurioser, womöglich sogar beispielhafter Vorstoß der Fellbacher Fraktion Die Stadtmacher. Die Lokalpalamantarier sollen insgesamt 10.000 Euro an die Stadtkasse spenden.
Die Idee wird in der Öffentlichkeit womöglich so manche Fürsprecher finden. Schließlich hegen so manche nicht nur hinter vorgehaltener Hand den Verdacht, dass die Volksvertreter deutlich zu viel für ihren Einsatz erhalten. Derartigen Vorwürfen ausgesetzt sind allerdings eher Parlamentarier mit ihren Diäten in der großen Bundes- oder Landespolitik. Auf der unteren, kommunalen Ebene sind allerdings keine Berufspolitiker zugange, vielmehr üben die Stadträtinnen und Stadträte den Wählerauftrag ehrenamtlich aus.