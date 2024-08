1 In der Nähe des Fellbacher Bahnhofs hat sich am Freitag ein Unfall mit einem Linienbus ereignet (Symbolbild). Foto: Dirk Herrmann/Archiv

Der Fahrer eines Linienbusses möchte über eine Kreuzung fahren. Auf einmal nimmt ihm ein Auto die Vorfahrt. Bei dem Zusammenprall werden zwei Personen verletzt.











Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Linienbus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich am Freitagnachmittag an der Kreuzung zwischen Bahnhofstraße und Gerhart-Hauptmannstraße.