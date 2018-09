Fellbach Mann wird nach Wutausbruch am Steuer bewusstlos

Von aim 21. September 2018 - 13:15 Uhr

Ein Krankenwagen brachte den bewusstlosen Mann in Fellbach ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 67-jähriger Autofahrer hat sich in Fellbach am Donnerstagabend scheinbar so sehr über den Gegenverkehr aufgeregt, dass er hinter dem Steuer zusammenbrach. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fellbach - Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr hinter dem Steuer bewusstlos geworden. Die Polizei vermutet, dass sich der Mann über den Gegenverkehr aufgeregt hat und infolgedessen ein medizinischer Notfall aufgetreten war.

Er war auf einem Verbindungsweg in der Verlängerung zur Straße Grasiger Rain in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs und fuhr in Fahrtrichtung Frühlingshalden, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Aufgrund der Enge der Straße sei es den beiden nicht möglich gewesen, gleichzeitig aneinander vorbei zu fahren, berichtet die Polizei. Deshalb sei der entgegenkommende Fahrer ein Stück zurück gefahren, um den 67-Jährigen die Engstelle passieren zu lassen.

Dieser sei wild schimpfend vorbei gefahren, heißt es in der Polizeimeldung. Nach etwa 20 Metern kam der Mercedes des 67-Jährigen dann zum stehen. Der Fahrer war offenbar infolge seines Wutausbruchs bewusstlos geworden. Ersthelfer versuchten den Mann bis zum Eintreffen des Notarztes zu reanimieren. „Letztlich wurde der 67-Jährige mit Verdacht auf ein intrinsisches Problem in eine Klinik verbracht“, meldet die Polizei.