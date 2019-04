1 Der Mann konnte der Versuchung des Lockvogels nicht widerstehen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn

Eine 38-Jährige engagierte in Fellbach für ihren Freund einen Lockvogel für einen Treuetest. Der Mann bestand diesen nicht und bekam Ärger mit seiner Freundin.

Fellbach - Weil ein 37-Jähriger einen von seiner Freundin angezettelten „Treuetest“ nicht bestanden hatte, wäre es in Fellbach bei Stuttgart fast zu einer Schlägerei gekommen.

Die 38-jährige Freundin hatte eine gleichaltrige Bekannte als Lockvogel eingesetzt, um zu checken, ob er zu einem Seitensprung bereit wäre, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann versagte im Test und ließ sich auf die Dame ein.

Freundin machte öffentlich Schluss

Am Montag gegen 23 Uhr konfrontierten die beiden Frauen den Mann in einem Lokal in der Bahnhofstraße in Felbbach. Seine Freundin machte öffentlich mit ihm Schluss. Daraufhin wurde er den Angaben zufolge so aggressiv, dass Augenzeugen einen Gewaltausbruch befürchteten und die Polizei alarmierten. Eine Streife griff vermittelnd ein und trennte die Kontrahenten. Der Mann verließ das Lokal - ohne Frau.