Fellbach Mann mit Spielzeugpistole verängstigt Gäste in Café

Von red 11. September 2018 - 16:41 Uhr

Eine Spielzeugpistole erschreckte Café-Besucher in Fellbach (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 71-Jähriger legt in einem Café in Fellbach eine Pistole auf den Tisch. Verängstigte Gäste rufen die Polizei, die mit fünf Streifenwagen anrückt.

Fellbach - Eine mitgeführte Spielzeugpistole hat am Montagmittag einen Polizeieinsatz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, wurde kurz vor 13 Uhr gemeldet, dass ein älterer Mann eine Pistole auf einen Tisch in einem Café in der Bahnhofstraße gelegt hatte.

Der 72-jährige Mann wurde bei dem eingeleiteten Polizeieinsatz auf dem Weg zum Berliner Platz angetroffen. Die Beamten fanden wirklich eine Waffe bei dem Mann, die er in eine Tüte gewickelt bei sich trug. Es handelte sich jedoch lediglich um eine Spielzeugpistole.

Was der Mann damit vorhatte, blieb laut Polizeibericht ungeklärt. Die Pistole wurde sichergestellt. Die Polizei war mit fünf Streifenwagen im Einsatz.