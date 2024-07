Fellbach: Mann bedroht Menschen in Spielcafé mit Pistole

1 Die Polizei wurde Mittwochnacht alarmiert. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Ein Mann soll am Mittwoch in einem Spielcafé eine Pistole gezogen und Menschen bedroht haben. Offenbar waren noch mehr Personen an der Tat beteiligt.











Ein Mann soll Mittwochnacht in einem Spielcafé in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) Menschen mit einer Pistole bedroht haben. Die Gäste des Spielcafés in der Bahnhofstraße wurden am Mittwoch gegen 3 Uhr laut der Polizei gebeten, das Lokal zu verlassen, weil es schloss. Einige der Gäste seien damit nicht einverstanden gewesen. Ein Mann soll daraufhin mit einer mitgeführten Pistole anwesende Personen bedroht haben.