Dissonante Haushaltsdebatte in Fellbach: Christdemokrat Franz Plappert nimmt die Vorschläge der Rathausspitze zum millionenschweren Sparpaket ins Visier.
Diese Parole haben mittlerweile offenkundig alle in Fellbach begriffen: Es muss gespart werden, unter allen Umständen und mit vielen schmerzhaften Konsequenzen – sonst bekommt die Stadt in den kommenden Wochen keinen Haushalt zustande, der nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat Ende März dann auch vom Regierungspräsidium Stuttgart als genehmigungsfähig eingestuft wird.