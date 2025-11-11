Sani Pauly aus Stuttgart hat in der Bahnhofstraße 13 in Fellbach eine Töpferwerkstatt eröffnet. In dem ehemaligen Friseurgeschäft bietet sie Kurse und Events rund ums Thema Keramik an.
Es hätte nicht besser kommen können, schwärmt Sani Pauly aus Stuttgart. Dabei sah Anfang des Jahres die Zukunft der jungen, töpferbegeisterten Mutter einer zweijährigen Tochter eher düster aus. Sie verlor aufgrund einer langwierigen Augenbehandlung noch in der Probezeit ihren Job im Social-Media-Bereich. Wie gut, dass sie das in der Freizeit gepflegte Töpfern nie zu den Akten gelegt und es als Hobby weiter praktiziert hatte. Seit ein paar Jahren ist ihr das kreative Arbeiten mit Ton nämlich zu einer Energiequelle geworden, „ich vergesse die Welt um mich herum, schalte ab.“ Sie arbeitet und spürt mit den Händen dem Ton nach, gibt ihm Form, zieht ihn und gibt der Töpferscheibe just so viel Schwung, wie ihre Finger und das Material es zulassen. Faszinierend sei das, erzählt die junge Mutter, mit leuchtenden Augen.