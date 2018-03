Fellbach im Rems-Murr-Kreis Mülleimerbrand greift auf Fassade über

Von red 11. März 2018 - 12:46 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wird die Feuerwehr in Fellbach alarmiert: Ein Mülleimer brennt lichterloh. Der Brand greift auf eine Fassade eines Hauses über.





7 Bilder ansehen

Fellbach - Gegen 2:45 Uhr ist es am Sonntagmorgen in der Fellbacher Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zu einem Brand gekommen. Laut Polizeiangaben hatte ein Mülleimer gebrannt. Der Brand griff auch auf die Fassade eines angrenzenden Gebäudes über. Gefahr für Personen bestand nicht, da das Gebäude unbewohnt ist. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.