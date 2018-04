Fellbach im Rems-Murr-Kreis Kneipenbesucher wird auf offener Straße verprügelt

Von red/aks 09. April 2018 - 11:19 Uhr

Nach dem unbekannten dritten Täter wird weiter gefahndet. Foto: Phillip Weingand

Ein 38 Jahre alter Mann wird nach dem Besuch einer Kneipe in Fellbach auf offener Straße von zwei Männern attackiert. Die Angreifer prügeln ihr Opfer zu Boden, dann kommt ein dritter Täter hinzu und schlägt weiter auf den Mann ein.

Fellbach - Am frühen Sonntagabend ist es in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zu einer Schlägerei gekommen.

Laut der Polizei wurde der angetrunkenen 38-jährige Kneipenbesuche von zwei Männern aus einem Lokal begleitet. Nach einer verbalen Auseinandersetzung ging der Kneipenbesucher in Richtung Stuttgarter Straße davon.

Die beiden Männer folgten ihm und holten ihn in der Esslinger Straße auf Höhe der Lämmlerstraße ein. Dort kam es zu einer Schlägerei, bei der der 38 Jahre alte Mann zu Boden ging. Am Boden liegend wurde der Mann von den beiden Angreifern festgehalten, während ein dritter hinzugekommener Mann auf das Opfer eintrat und einschlug. Anschließend flüchtete der dritte Angreifer wieder vom Tatort in Richtung Stuttgarter Straße.

Gefährliche Körperverletzung

Als die Polizei dazu kam, knieten die beiden Schläger auf dem Opfer, welches immer noch am Boden lag. Der 38-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der unbekannte dritte Täter soll kurze, dunkle Haare gehabt haben und ein weißes T-Shirt oder ein Hemd mit kurzen Ärmeln getragen haben. Zeugen sollen sich unter Telefonnummer 0711/57725-0 bei der Polizei melden.