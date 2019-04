7 In Fellbach ist es am Mittwochabend zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Foto: SDMG

Offenbar infolge überhöhter Geschwindigkeit gerät ein Motorradfahrer in Fellbach auf die Gegenfahrbahn. Beim Sturz werden er und sein Beifahrer schwer verletzt. Möglicherweise standen sie unter Alkoholeinfluss.

Fellbach - Furchtbarer Unfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis): Ein Motorradfahrer befuhr nach Angaben der Polizei am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr die Burgstraße in Richtung Rommelshauser Straße. Im Kurvenbereich bei der Ochsenstraße kam er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und musste hier dem Verkehr ausweichen.

Danach verlor der Biker die Kontrolle und stürzte. Auf dem Zweirad saßen zwei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren. Wer von den beiden die Maschine lenkte, ist derzeit noch unklar. Der 23-Jährige zog sich beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Danach wurde er vom Rettungsdienst – wie auch der 22-jährige Schwerverletzte – in ein Krankenhaus verbracht.

Weil auch die Fahrereigenschaft am Mittwochabend nicht geklärt werden konnte und der Verdacht bestand, dass die jungen Männer alkoholisiert waren, wurden entsprechende Untersuchungen veranlasst. Die Auswertungen hierzu als auch die weiteren Unfalluntersuchungen dauern an. Es ereignete sich am Mittwochabend noch ein kleinerer Folgeunfall. Ein 52-jähriger Ersthelfer hatte in der Eile sein Fahrzeug wohl nicht richtig gesichert, weshalb sich dieses selbständig machte und gegen das Motorrad rollte. An dem Mercedes entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.